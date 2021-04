La caméra de surveillance Xiaomi Mi Home 360° est à moins de 30€

Cette fois, nous sommes avec la Fnac pour découvrir cette bonne affaire. Précisons tout de même que c'est Xiaomi Tech qui s'occupe de la vente. Cela ne change rien au fait que la livraison à domicile en suivi ou en recommandé est gratuite. Cependant, vous ne pourrez pas récupérer le colis en magasin. L'appareil reste "satisfait ou remboursé" et la garantie de base est valable pendant deux ans.

Ainsi, cette caméra Xiaomi Mi Home dispose de plusieurs avantages dont le fait qu'elle profite d'un double moteur lui permettant de couvrir un angle de vision à 360° à l'horizontale, 115° à la verticale et son grand angle est à 100°. Elle est donc capable de couvrir toute une pièce sans la moindre difficulté. Pour couronner le tout, elle filmera dans une résolution Full HD (1080p). Toutes les vidéos bénéficieront d'un rendu extrêmement détaillé et clair. Et pas uniquement en journée…

En effet, la vision nocturne infrarouge pourra capturer le moindre mouvement dans l'obscurité. Lorsque ce sera le cas, vous recevrez un clip vidéo de 10 secondes sur votre téléphone pour découvrir ce qu'il se passe chez vous en temps réel.