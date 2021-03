Le clavier gaming filaire Razer Cynosa Lite profite d'une belle promo chez Fnac

Ne ratez pas cette offre très intéressante proposée en ce moment chez Fnac : le clavier filaire Razer Cynosa Lite spécialement conçu pour les gamers est actuellement en promotion à -36 % ! Initialement vendu à 54,99 euros, l'accessoire de gaming passe ainsi sous la barre des 35 euros en s'affichant à seulement 34,99 euros.

Grâce à votre nouveau clavier et à toutes ses fonctionnalités vous pourrez améliorer significativement votre niveau de jeu. Ce n'est pas vous qui vous plierez à votre outil, mais bien lui qui s'adaptera à vos habitudes et vos préférences, les boutons du clavier AZERTY pouvant être réattribués et des macros facilement associés, pour un accessoire sur-mesure. Vous pourrez également programmer le rétroéclairage des touches avec une large palette de quelques 16,8 millions de couleurs.

Disposant de la technologie anti-ghosting, vous aurez le plaisir de constater que ce clavier traitera toutes vos frappes, d'autant que 10 touches peuvent activées en simultané, un vrai atout !