Belle promotion sur la manette Xbox Series sans fil pour Xbox/PC avec adaptateur

Cette version de la manette sans fil Xbox dispose des surfaces texturées et une croix directionnelle modernisée pour un confort de jeu accru et une meilleure précision.



L'accessoire assure une compatibilité avec les consoles Xbox Series, les PC tournant sous Windows 10, les tablettes et les smartphones. Il est possible de connecter jusqu'à 8 contrôleurs sans fil Xbox en même temps et de jouer en sans-fil grâce à l'adaptateur fourni.