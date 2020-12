Bon plan Noël : la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2 en promo chez Fnac

C'est la Fnac qui se charge de l'hébergement de cette bonne affaire. L'enseigne française effectue la livraison à domicile gratuitement et vous pouvez aussi retirer le colis en magasin sans frais supplémentaires. Le paiement en plusieurs fois est également possible. Vous serez débité à l'expédition du produit et la garantie est valable pendant deux ans.

La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2 est un superbe modèle doté d'un moteur avec une puissance de 300 W. Cela vous permettra d'atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h. Un écran LED répond présent pour vous renseigner sur la vitesse de déplacement mais aussi sur le kilométrage et l'autonomie restante.

Et puisque nous évoquons l'autonomie, sachez que la batterie 12 800 mAh embarquée est capable de tenir sur 45 kilomètres en une seule charge. Un système intelligent de gestion de la batterie a été installé pour préserver l'autonomie autant que possible.