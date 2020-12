La tablette Galaxy Tab A7 à prix cassé chez Fnac avant Noël

C'est la Fnac qui héberge cette bonne affaire mais l'enseigne française ne s'occupe pas de la vente à proprement parler. En effet, c'est le vendeur LaBoutiqueduNet qui vous livrera gratuitement en recommandé. L'expédition sera faite sous 24 heures. La garantie est valable pendant deux ans.

La Samsung Galaxy Tab A7 est une tablette tactile dotée d'un grand écran 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. La dalle est très agréable à admirer. Ce modèle embarque un processeur Snapdragon 662 à 2 GHz avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible via microSD).

En terme de performances, vous pourrez effectuer n'importe quelle tâche avec un maximum de fluidité. La tablette est taillée pour naviguer entre les applications facilement et peut même lancer les jeux gourmands en ressources.