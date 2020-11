Les cartes cadeaux Jackpot en promo chez Fnac-Darty

Cette offre est valable pour tout client Fnac jusqu'à ce soir à 23h59 et ce, dans la limite des stocks disponibles. Une seule commande est possible par compte client (et par adresse IP), avec au maximum 2 cartes cadeaux de chaque montant au panier.



Le client aura ensuite jusqu'au lundi 30 novembre 2020 inclus pour utiliser ses cartes cadeaux, cumulables avec les offres en cours, sur Fnac.com et dans les magasins Fnac et Darty.