Précommandez votre nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab S7/S7+ chez Fnac

Samsung n'est pas un inconnu sur le marché de la tablette tactile. Depuis les premiers pas de ces appareils, le constructeur sud-coréen s'est employée, avec la gamme Galaxy Tab, à améliorer sans relâche ses tablettes tactiles. Toujours plus fines, toujours plus belles et surtout toujours plus puissantes, les Galaxy Tab sont devenues des incontournables du secteur pour tous les utilisateurs.

Elles sont tout à la fois des objets de consommation de médias, avec des écrans larges et parfaitement définis pour profiter de ses jeux vidéo mais également de ses vidéos en streaming et de sa bibliothèque photo. Les Galaxy Tab sont également des objets de création, offrant aux créatifs des possibilités sans limites pour monter des vidéos ou retoucher des photos via la surface tactile. Enfin la puissance et la versatilité des tablettes signées Samsung permettent de les utiliser pour travailler en mobilité, de la même manière voire souvent bien mieux que sur un ordinateur portable traditionnel.