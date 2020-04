Retro Gaming : le pack Sega Mega Drive Mini à 59,99€

Fnac : un pack Sega Mega Drive Mini à moins de 60 euros

40 jeux classiques inclus

La Fnac vous donne donc rendez-vous sur son site de commerce en ligne pour vous procurer un pack Sega Mega Drive Mini à moins de 60 euros, et plus à exactement 59,99 euros.Commercialisée en octobre 2019, la console rétro-gaming était au prix de vente conseillé de 80 euros. Avec cet achat à la Fnac, vous faites donc une économie de 20 euros.À titre d'information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile du produit et la carte Fnac 3 ans est offerte. Si vous intéressés par la carte Fnac+, elle est actuellement à 7,99 euros Munie de 2 manettes, la Mega Drive Mini de Sega est dotée d'un port USB et d'une sortie HDMI.Elle inclut également une pléiade de jeux classiques (40 au total) comme Sonic The Hedgehog, Ecco the Dolphin, Castle of Illusion, Shinobi III, Street of Rage 2, Tetris ou encore Virtua Fighter 2.