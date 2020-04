Profitez d'un an d'abonnement à la carte Fnac+ pour seulement 7,99€

La carte Fnac+ à prix réduit

Fnac+ : quels sont les principaux avantages de la carte ?

La livraison express gratuite et illimitée

5% de remise immédiate sur le high-tech, les livres et bien d'autres produits

Un accès à la presse en illimité offert avec ePresse

Un accès aux caisses prioritaire en magasin Fnac

Réduction et offres exceptionnelles sur la beauté, les voyages, la mode et bien d'autres univers, grâce au Pass Partenaire

Rendez-vous donc sur le site de Fnac où l'enseigne française de high-tech propose sa carte Fnac+ à prix réduit.Alors qu'elle est normalement vendue à 49 euros, la carte voit son prix chuter à exactement 7,99 euros. Le tarif promotionnel est obtenu grâce au code EXPRESS qui est à saisir lors de l'étape du panier, dans le champ correspondant à la case "Vous avez un code promo ?".Attention ! Pendant l'ajout du produit, la carte Fnac+ vous donne droit, par défaut, à 7 jours d'essai gratuit. Il est donc impératif de saisir le coupon de réduction pour pouvoir profiter d'un an d'abonnement à moins de 8 euros.N'oubliez pas de vous créer un compte utilisateur si vous ne l'avez pas fait auparavant. Quant aux membres actuels, pour renouveler votre abonnement, pensez à désactiver le renouvellement automatique et entrez le code.Avec la carte Fnac+, vous pouvez profiter de nombreux avantages pendant 1 an, comme :Cette carte vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-après.