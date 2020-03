Vente Flash Fnac : Prix record sur le PC Portable Dell G3 Intel Core i5

Dell va vous faire économiser

Un PC qui assure

C'est donc la Fnac qui s'occupe de cette bonne affaire. La promotion s'achèvera le 16 mars à minuit. Vous avez la possibilité de payer en trois ou quatre fois et la livraison à domicile est offerte, tout comme le retrait en magasin. Le colis pourra même arriver chez vous sous un jour ouvré avec Fnac+ (essai gratuit de 30 jours pour 49€/an). De plus, si vous décidez de prendre la carte Fnac, des avantages seront mis à votre disposition. Elle vous donnera accès à une multitude de réductions sur des milliers d'articles (livres, spectacles, high-tech, sport, bricolage...) mais aussi à des ventes privées et à des abonnements offerts, comme pour la plateforme de streaming Deezer par exemple. Enfin, la carte Fnac+ comprend aussi la livraison gratuite sur toutes les commandes.Maintenant, passons aux performances de cet ordinateur portable fabriqué par Dell. Il dispose d'un écran 15,6 pouces avec une résolution Full HD. Au niveau de sa configuration, nous retrouvons un processeur Intel Core i5 9300H de 9ème génération à 2,4 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD couplée à un disque dur 1 To. Le système d'exploitation est un Windows 10 Édition Famille. Bref, vous pourrez faire tourner de nombreux jeux dans d'excellentes conditions sur ce PC portable Continuons de faire le tour des caractéristiques de ce modèle en évoquant ses connectiques. Il est équipé d'un port Ethernet, d'un USB 3.1 Gen 2 Type-C avec DisplayPort, de deux ports USB 2.0 et d'un HDMI 2.0. Enfin, précisons que vous pourrez aussi utiliser un lecteur de carte SD et une webcam intégrée. Il n'y a pas grand chose à ajouter pour ce modèle parfaitement conçu et doté d'un design très réussi.Voilà un très bon ordinateur portable. Le rapport qualité/prix est absolument excellent tant cet exemplaire est performant et durable. Dépêchez-vous pour saisir cette bonne affaire qui ne restera pas en ligne très longtemps.