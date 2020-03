Les écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Wireless Blanc à prix record !

Des écouteurs améliorés par le constructeur pour plus de confort

Des accessoires simples à utiliser et pensés pour tous les amateurs de musique

Avec ces écouteurs sans fil , Xiaomi s'inspire bien évidemment des AirPods d'Apple. La marque chinoise rend d'ailleurs un hommage appuyé à ces accessoires qui sont devenus bien plus qu'un équipement audio mais un mode de vie pour des millions d'utilisateurs autour du monde.Si la forme générale est, avouons-le, très ressemblante, Xiaomi ne s'est pas contentée d'une simple copie carbone mais a ajouté des éléments à son produit comme des bouchons sur les extrémités des écouteurs. Ces derniers sont intra-auriculaires et s'adaptent au conduit auditif, pour offrir une meilleure isolation mais également un confort plus grand, notamment pour les sportifs.Grâce à la technologie ANC embarquée, Xiaomi propose également une réduction de bruit permettant de supprimer une large partie des sons environnants. Circulation, passants ou brouhaha des transports en commun, tout ceci est réduit au maximum possible pour ne profiter que de votre musique. Il est très rare que cette technologie soit intégrée à des produits aussi abordables.Enfin Xiaomi a travaillé l'ergonomie de son produit. Les écouteurs sont équipés de capteurs, qui permettent de couper automatiquement la musique une fois que vous retirez l'un des écouteurs de votre oreille. Ces derniers sont équipés également de contrôles tactiles pour lancer ou mettre en pause un titre ou prendre un appel sans sortir son baladeur ou son smartphone.Les écouteurs Xiaomi sans fil sont disponibles à la Fnac à un prix de 49,89€, soit 30,11€ de réduction par rapport à leur tarif habituel. Une offre à ne pas rater !