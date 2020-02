Chute de prix sur le smartphone OnePlus 7 Pro 128 Go

Pourquoi Clubic recommande ce smartphone ?

Un rapport qualité-performances-prix imbattable

Un écran d'une fluidité sans pareille

Capteur d empreintes sous l'écran ultra rapide Test du OnePlus 7 Pro : une entrée fracassante du flagship OnePlus

Fnac : baisse de prix sur le OnePlus 7 Pro 128 Go

Les caractéristiques du superbe smartphone

C'est donc sur le site de la Fnac que l'on peut se procurer le OnePlus 7 Pro en promotion et disponible dans un coloris Mirror Gray. Commercialisé à 709 euros lors de sa sortie au printemps 2019, le smartphone fait l'objet d'une baisse de prix et est affiché au tarif de 599 euros ; soit une remise immédiate de 110 euros de la part du site marchand.Des frais de port étant appliqués à hauteur de 2,99 euros (minimum), il est conseillé de privilégier le retrait gratuit en magasin Fnac. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en 1J en magasin" visible depuis la page produit.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux caractéristiques du téléphone.Le OnePlus 7 Pro est un smartphone doté d'un écran Fluid AMOLED QHD+ de 6,67 pouces (avec une résolution de 2340 x 1080 pixels), d'un processeur Snapdragon 855, d'une mémoire vive de 6 Go, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4000 mAh (compatible Warp Charge 30) ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile OxygenOS basé sur Android 9.0.Côté APN, on retrouvera un capteur avant Sony IMX471 de 16 MP (f/2.0) et un triple capteur arrière Sony IMX 586 48 MP (f/1.7) + téléobjectif 8 MP (f/2.4) + ultra grand-angle 16 MP (f/2.2).Pour en savoir davantage sur le téléphone, nous vous invitons à consulter notre article consacré au test du OnePlus 7 Pro qui a eu la note maximale de 5 sur 5 de la part de la rédaction Clubic.