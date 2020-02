Ventes flash : Écouteurs sans fil Beats Powerbeats 3 en promo à -50%

Les Beats Powerbeats 3 à moins de 100 €

Puissance, confort et élégance

Les écouteurs sans fil Beats Powerbeats 3 sont donc vendus à moitié prix en ce moment sur l'enseigne française Fnac et ne coûtent plus que 99,99 € ! En plus de cette très jolie promo, les heureux possesseurs de la carte Fnac+ se verront offrir 10 € pour 50 € dépensés. La carte de fidélité Fnac est gratuite le premier mois et coûte ensuite 49 € par an. Elle vous permet d'être livré en accéléré et sans frais toute l'année. Dans tous les cas, vous pourrez récupérer gratuitement la commande contenant vos écouteurs bluetooth en magasin ou vous faire livrer chez vous sans frais.Les Beats Powerbeats 3 sont des écouteurs high-tech sans fil ultra modernes qui fonctionnent en bluetooth et possèdent de multiples fonctions. Ils disposent notamment du contrôle intégré du volume ainsi que du contrôle de la musique et des appels. Comme ils sont isolés phoniquement, vous pourrez profiter pleinement de votre musique même dans un environnement bruyant. Ces petites merveilles offrent un son riche et puissant et peuvent fonctionner pendant 12 heures avant de faiblir.Pensés pour durer, les écouteurs Beats Powerbeats 3 sont résistants à l'humidité et pourront donc vous suivre dans vos entraînements sportifs les plus intenses. En outre, grâce à leurs tours d'oreille flexibles garantissant du confort et un bon maintien, vous pourrez bouger autant que vous le souhaitez sans risquer de les perdre. Très chics, ils arborent une jolie couleur blanche.Ne ratez pas cette excellente affaire et foncez vite sur le site de la Fnac.