Vente Flash Fnac : PC Utra-portable Lenovo Ideapad 14" à prix imbattable

L'ideapad à petit prix : la bonne idée Fnac !

Un ultrabook performant et bien pensé

C'est donc une incroyable réduction de 40 % que propose actuellement la Fnac sur le PC Utra-portable Lenovo Ideapad 14" qui passe ainsi de 579,99 € au petit prix de 349,99 €.Les clients en possession de la carte Fnac+ pourront, en plus de cette promotion, profiter d'une opération très avantageuse, car pour 300 € dépensés sur le site, l'enseigne française leur offre 50 €. Si vous ne bénéficiez pas de ce programme de fidélité, le moment est bien choisi pour vous lancer. En effet, la carte Fnac+ est gratuite le premier mois puis coûte 49 € par an. Elle vous sera donc remboursée grâce aux 50 € offerts et vous aurez le plaisir de ne plus avoir à payer de frais de port sur vos commandes et de bénéficier de livraisons rapides.Comme d'habitude sur la Fnac, votre règlement peut s'effectuer en 3 ou 4 fois par carte bancaire moyennant quelques frais supplémentaires.Le PC Ideapad Utra-portable Lenovo S145-14API 14" est doté d'un écran Full HD affichant une résolution maximale de 1920 x 1080 pixels. Sous son joli capot, il embarque le processeur AMD Ryzen 5 3500U dont la fréquence varie de 2.1 GHz à 3.7 GHz. L'ordinateur compact de la marque chinoise possède une mémoire vive de 4 Go et un espace de stockage de 256 Go. Au niveau de la carte graphique, il est équipé de la convaincante AMD Radeon Vega 8. Votre ultrabook Lenovo tourne sous Windows 10 et se connecte en bluetooth 4.2. Il est muni de deux ports USB 3.0, d'un USB 2.0 et d'un HDMI. Sa batterie 2-cell 30 WH vous garantit 4 heures d'autonomie.Pour profiter de cette offre imbattable, rendez-vous sur le site de la Fnac. Le PC Ideapad Utra-portable Lenovo S145-14API 14" vous y attend à ce prix durant quatre jours, si son stock n'est pas épuisé avant !