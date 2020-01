Optimisez vos achats soldes avec ces cartes cadeaux Fnac/Darty en réduction aujourd'hui seulement

Faites des économies jusqu'à 20 euros sur vos achats

Pour une carte achetée à 50 euros, vous avez 60 euros à dépenser.

Pour une carte achetée à 130 euros, vous avez 150 euros à dépenser.

Comment bénéficier de cette offre ?

Pendant cette journée du 31 janvier 2020 uniquement, la Fnac lance une nouvelle opération sur ses cartes cadeaux en ligne.L'enseigne française de high-tech propose deux promotions distinctes sur les cartes d'une valeur respective de 60 euros et 150 euros :Avec ce type d'économies, vous pourrez par exemple vous acheter cette TV LG 4K Smart à 359,99 euros.L'offre est valable pour tout client Fnac jusqu'à ce soir à 23h59 et ce, dans la limite des stocks disponibles.Une seule commande est possible par compte client (et par adresse IP), avec au maximum 2 cartes cadeaux de chaque montant au panier.Vous avez ensuite jusqu'au vendredi 14 février 2020 inclus pour utiliser vos cartes cadeaux, cumulables avec les offres en cours, sur Fnac.com et dans les magasins Fnac et Darty.