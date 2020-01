TV LG 4K Smart à seulement 399,99€ au lieu de 599,99€ pendant les soldes Fnac

Soldes Fnac : la TV LG 43UM7400PLB sous la barre des 400 euros

Qui dit Smart TV, dit téléviseur connecté

La Team Clubic Bons Plans vous a donc déniché une belle offre promotionnelle à la Fnac, et plus particulièrement au rayon des téléviseurs.Ainsi, les clients de l'enseigne française de high-tech ont la possibilité d'acheter en promo cette TV LG 43UM7400PLB au tarif de 399,99 euros ; soit 200 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé. Plutôt sympa, n'est-ce pas ?!À propos de la livraison, les frais de port sont offerts en magasin Fnac.Le principal point fort de ce téléviseur de 43 pouces, c'est assurément la technologie Smart TV intégrée. Avec ce type de technologie, vous pouvez accéder facilement et rapidement à une grande diversité de contenus disponibles sur internet comme Netflix, YouTube, la vidéo à la demande, le partage de photos ou de vidéos ou encore les applications formatées pour la TV.Pour la connectique, vous retrouverez 3 prises HDMI, 2 ports USB (2.0), 2 prises d'antenne (RF et SAT), 1 entrée composante (Y/Pb/Pr), 1 entrée RCA audio, 1 port Ethernet, 1 sortie audio numérique optique et 1 entrée composite.