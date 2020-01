Offrez-vous la trotinette électrique Pliable Kugoo S1 à seulement 239,99€ pendant les soldes Fnac

La trottinette électrique Kugoo à 239,99€

Une trottinette équipée

Grâces aux soldes Fnac, la trottinette Kugoo est à -130€! Cette trottinette pliable a une puissance de 350W lui permettant d'aller au maximum à 30km/h. Elle peut monter des pentes allant jusqu'à 15 degrés et soutenir jusqu'à 100kg. Ainsi, vous n'êtes plus limités dans vos déplacements: ou que vous alliez, votre trottinette échappe aux embouteillages et autres contretemps causés par le traffic. Elle pèse 11kg et est complètement pliable ce qui vous permet de la porter dans les escaliers et jusqu'au bureau sans problème!Cette trottinette est équipée: elle possède un phare avant large pour éclairer la route la nuit et rouler en toute sécurité. Elle est aussi équipée d'une lumière rouge à l'arrière afin de vous rendre visible aux autres usagers. Le frein arrière est aussi équipé d'une commande placée à l'avant en plus de sécurité du frein au pied à l'arrière sur les trottinettes traditionnelles. Vous avez donc l'accelérateur d'un côté et le frein de l'autre, que vous activez d'une simple pression du pouce. Enfin, le large écran de bord vous informe sur l'état de la batterie, vous permet de changer de vitesse, d'actionner le klaxon et d'autres fonctionnalités.Obtenez la trotinette électrique à 239,99€ seulement et profitez de plus de soldes grâce aux bons plans Clubic!