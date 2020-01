Soldes Fnac : équipez-vous d'un vidéoprojecteur Xiaomi Mijia Mi smart pour 499,99€ au lieu de 599,99€

Le Xiaomi Mijia Mi smart en promo à la Fnac avant son lancement

Les caractéristiques principales du vidéoprojecteur

C'est donc sur le site de la Fnac où il est possible que les clients de l'enseigne française de high-tech peuvent acheter en promotion le vidéoprojecteur Xiaomi Mijia Mi smart. Alors qu'il sera vendu à 599,99 euros à son lancement le 10 février 2020, la Fnac propose une remise immédiate de 100 euros ; ce qui fait baisser le prix du produit à 499,99 euros.Si vous regardez bien le calendrier, il ne vous reste donc plus que quelques jours pour profiter de ce tarif préférentiel. Alors ne tardez pas !Pour information, il est préférable de choisir le retrait gratuit du produit en magasin Fnac pour éviter de payer des éventuels frais de port supplémentaires.Après avoir évoqué l'offre Fnac, passons aux caractéristiques de l'appareil.Disponible dans un coloris blanc/gris, le Xiaomi Mijia Mi smart est un vidéoprojecteur compact disposant d'une taille d'écran optimisée de 60" à 120", d'un rapport de projection 1.2 et de deux haut-parleurs de 5 Watts chacun.Avec un stockage interne de 16 Go et le système d'exploitation Android TV 9.0, l'utilisateur pourra profiter des applications du Google Play Store ; comme YouTube, Netflix ou encore Molotov TV.Côté dimensions, le vidéoprojecteur mesure 15 x 15 x 11,5 cm et affiche un poids de 1,77 kg. Enfin, pour la connectivité, on retrouvera le Wi-Fi, le Bluetooth, 1 prise HDMI, 1 jack 3,5 mm et 1 port USB 2.0.