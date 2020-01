Soldes Fnac 3ème démarque : écran PC HP 27" WQHD 144 Hz à 199€ au lieu de 299€

Le moniteur HP 27xq en promotion

Pensé pour les gamers

199,99 euros au lieu de 299,99 euros pour un écran de PC gamer. C'est le bon plan que vous conseille aujourd'hui la Team Clubic et disponible chez Fnac, qui offre une réduction de l'ordre de 33% sur cet appareil. La livraison en magasin et le retrait en 1h sont gratuits. Les abonnés Fnac+ disposent eux de la livraison à domicile standard ou en soirée (colis délivré entre 19h et 22h pour une commande passée en semaine avant 15h). La livraison standard est facturée 9,99 euros et la livraison soirée 19,99 euros pour les non-membres.Orienté gaming, cet écran de PC de 27 pouces de la marque HP est compatible avec la technologie AMD FreeSync et offre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour de meilleures sensations de jeu. La dalle TN peut afficher une qualité d'image Quad HD 2560 x 1440 pixels. Le temps de réponse est de seulement 1ms, une caractéristique indispensable pour les joueurs les plus exigeants. Côté design, on est gâté également avec du bord à bord pour les côtés et l'absence de bordure supérieure. En bas, on a droit à une esthétique futuriste plutôt réussie avec des bandes de couleur qui viennent contraster avec le gris sobre du moniteur.Si malgré le bon rapport qualité-prix de ce produit, vous souhaitez finalement vous tourner vers d'autres références, nous vous invitons à consulter notre comparatif des meilleurs écran PC pour gamer du marché