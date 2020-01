Soldes Fnac: Ensemble clavier et souris sans fil logitech pour seulement 49,99€

Le clavier sans fil Logitech

La souris Logitech

Ce clavier Azerty avec pavé numérique bénéficie de toute la qualité Logitech. La frappe douce et rapide vous permet de taper en toute fluidité: les touches sont silencieuses grâce au système PerfectStroke. Il fonctionne sans fil grâce au recepteur USB Unifying compact: vous pouvez donc le déplacer sans problème si besoin. Le clavier est facile d'installation et d'utilisation, et sera un ajout facile à effectuer à vos équipements existants. Retrouvez-le à prix mini grâce aux soldes Fnac!Les souris sans fil vous facilitent la vie et sont un ajout essentiel à votre PC. Pour un ordinateur fixe ou pour remplacer le pavé tactile d'un PC portable, la souris Logitech sera parfaite. Sa taille standard et sa forme éffilée se glisse facilement sous les doigts et vous offre une bonne prise en main. Le clavier et la souris sont compatibles avec Windows 10. Obtenez-les à prix réduit grâce au soldes Fnac et retirez-les en magasin gratuitement, ou faites vous livrer sous un jour ouvré avec Fnac+.Les soldes continuent à la Fnac et ailleurs! Suivez toutes les soldes grâce aux bons plan Clubic!