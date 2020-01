Bénéficiez de -30% sur l'achat d'un écran gaming Acer Nitro Incurvé 49", en solde chez Fnac

Baisse de prix pour le moniteur Acer Nitro EI1 EI491CRP 49"

Un écran ultra large et incurvé

Les soldes continuent chez Fnac, qui propose une belle réduction sur l' écran gaming pour PC Acer Nitro EI1 EI491CRP. Incurvé, il propose une impressionnante diagonale de 49 pouces. Un régal pour jouer, mais un moniteur qui exige un grand bureau. Cet article est affiché actuellement au prix de 699,99 euros, contre 999,99 euros auparavant. Une réduction de 30% donc. La livraison à domicile en soirée est gratuite pour les membres Fnac+, la livraison standard (2 à 3 jours) est offerte pour ceux qui ne le sont pas. Il est également possible d'aller retirer l'écran en magasin sous une heure, sans frais bien sûr.Ce moniteur de 49 pouces offre une définition 3840 x 1080 pixels (format 32:9) ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour une meilleure fluidité de l'action en jeu. La dalle VA bénéficie d'un gamut de couleurs varié avec 90% de l'espace DCI-P3 et des angles de vision de 178°, à l'horizontale comme à la verticale. Le temps de réponse est de 4 ms et le produit bénéficie de la technologie FreeSync 2. Pour la connectique, on retrouve 2 ports HDMI 1.4, une prise HDMI 2.0 et 1 Display Port 2.0. Deux haut-parleurs de 3W chacun équipent le moniteur pour l'audio, mais il est bien sûr préférable d'investir dans un système son externe pour une meilleure immersion.Si cet appareil ne vous a pas convaincu, vous trouverez sans doute votre bonheur dans notre comparatif des meilleurs écrans PC gaming du marché.