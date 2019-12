Vos photos et vidéos prennent de la hauteur grâce au drone 4K Parrot Anafi à moins de 500€ à la Fnac

205 euros de remise sur l'achat du drone Parrot Anafi

Un drone volant pilotable avec une autonomie de 25 minutes

C'est donc sur le site de la Fnac qu'il est possible d'acquérir le Parrot Anafi en promotion.Alors que son tarif initial est de 699,99 euros, le drone voit son prix chuter à 494,99 euros ; soit une remise immédiate de 150 euros de la part du site marchand et une réduction de 10% avec le code PHOTO10 qui est à saisir dans le panier.Cette offre promotionnelle est valable au cours d'une durée limitée, il est donc conseillé de ne pas trop tarder !En ce qui ce concerne les frais de port, ils sont offerts pour une livraison du drone à domicile ou en magasin Fnac.Le Parrot Anafi est un drone 4K destiné à ceux et celles qui veulent prendre des photos et vidéos en haute définition avec un maximum de hauteur.L'aéronef, dont le poids est de 320 grammes, est équipé d'une caméra 4K HDR et d'un capteur 21 mégapixels. Le drone embarque un objectif disposant d'un système de stabilisation à 3 axes et d'un zoom digital sans perte jusqu'à 1,4 fois en 4K et 2,8 fois en UHD et qui peut être incliné verticalement à 180 degrés.Sa batterie de 2700 mAh lui permet d'assurer une autonomie de 25min. Il est équipé d'un dispositif de suivi visuel amélioré par l'intelligence artificielle, ce qui permet de superbes prises de vue. Enfin, l'Anafi de Parrot est très silencieux et résiste au vent jusqu'à 50km/h.