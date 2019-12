Pour regarder les films de Noel, une grande TV 65" Philips 4K Ambilight à 1699€ au lieu de 2299€

Un écran géant OLED pour vous plonger dans vos films et séries



Le centre de divertissement de votre maison



Les téléviseurs Ambilight sont désormais bien connus du grand public. Ces modèles intègrent des barres lumineuses sur les côtés et le dessus de l'appareil, qui s'adaptent en fonction du contenu diffusé sur votre écran. L'idée, parfaitement exécutée, est de dépasser le simple cadre de votre télévision pour créer une ambiance inédite et très originale dans votre maison.En cette fin d'année, Philips et la Fnac vous proposent de découvrir le nouveau modèle Ambilight 65 pouces. L'écran est une dalle OLED compatible 4K HDR. Vous pouvez ainsi afficher les films et les séries que vous dévorez dans la plus grande résolution disponible et profiter de couleurs tous simplement éclatantes d'un niveau de contraste infini.En plus de la simple norme HDR, Philips a intégré à son appareil les normes Dolby Vision et Dolby Atmos. Ce sont tout simplement les standards les plus hauts en matière d'image et de son pour le grand public. Vos programmes sont absolument somptueux à regarder et le son vous englobe comme dans une salle de cinéma, pour une immersion totale.En plus de la qualité technique, Philips a pris la peine d'intégrer les services de streaming Netflix et Amazon Prime Video directement sur l'interface de son téléviseur. Encore plus pratique : les deux plateformes sont accessibles depuis des boutons dédiés sur la télécommande. Vous pouvez profiter des centaines d'heures de programmes disponibles sur les catalogues des deux services d'un simple clic, en quelques secondes. La soirée TV parfaite en somme !Le Téléviseur Smart TV 4K UHD OLED Ambilight est disponible à un prix de 1999€, soit 300€ d'économies par rapport à son prix initial. Mais vous pouvez profiter de 300 supplémentaires de remise en remplissant et en renvoyant l' offre de remboursement après achat disponible à cette adresse. Un téléviseur OLED immense à ce prix là, c'est une occasion à ne pas louper !