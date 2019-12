Idée cadeau de Noel : -100€ sur l'enceinte intelligente Google Home Max

Fnac : la Google Home Max Galet en promotion pour les fêtes de fin d'année

La carte Fnac+ à 1€ avec un code promo

Si vous avez l'intention d'acheter ou d'offrir la Google Home Max Galet en vue des fêtes de fin d'année, sachez que l' enceinte connectée de la firme de Mountain View est à 199,99 euros à la Fnac au lieu de 299,99 euros ; soit 100 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Afin d'éviter de payer d'éventuels frais de port supplémentaires, il est conseillé de choisir le retrait gratuit du produit en magasin Fnac.Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Google Home Max, il s'agit d'une enceinte à commande vocale disposant du WiFi et du Bluetooth. L'objet connecté embarque un son de qualité optimale avec notamment deux boomers de 11,4 cm. Compatible Chromecast, l'enceinte vous permet notamment de gérer vos tâches quotidiennes comme bon vous semble et surtout de diffuser et de contrôler votre musique via des services musicaux.Comme évoqué en en-tête de l'article, la Fnac vous permet d'obtenir sa carte Fnac+ pour seulement un euro. Pour cela, il suffit d'ajouter la carte via ce lien et de saisir le code FNACPLUS lors de l'étape du panier. Vous ferez alors une économie de 48 euros puisque la carte Fnac+ est normalement vendue à 49 euros.La carte vous donne droit à un abonnement d'une durée d'un an, sans période d'essai. A l'issue de cette période, sans opposition de votre part, votre adhésion à la carte Fnac+ sera reconduite automatiquement, pour 1 an moyennant le prix de l'abonnement annuel.