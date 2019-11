Tablette Lenovo Tab TBX104F 10.1" avec une housse à 119,99€ et carte Fnac+ pour 1€ seulement

La carte Fnac+ à 1 euro (au lieu de 49 euros) uniquement aujourd'hui !

Les caractéristiques principales de la tablette tactile

En vue de la période de fêtes de fin d'année, la Fnac propose donc à ses clients un pack contenant la tablette tactile Lenovo Tab TBX104F 10.1" et une housse à 119,99 euros ; soit 30 euros de moins par rapport au prix initial.Sur la fiche produit, on peut voir que des frais de port à hauteur de 4,99 euros (minimum) sont appliqués. Pour éviter de payer ce supplément, la Fnac propose uniquement ce mercredi 20 novembre 2019 sa carte Fnac+ à seulement un euro au lieu de 49 euros. Pour avoir la carte à ce tarif préférentiel, il faut saisir le code FNAC2019 après avoir ajouté l'article au panier.Réservée aux nouveaux adhérents, la carte Fnac+ vous donne droit à de nombreux avantages comme 5% de remise sur tous les livres et le High Tech, la possibilité de profiter des chèques cadeaux lors des opérations Fnac, la livraison gratuite en 24h et illimitée pendant un an ou encore les caisses prioritaires en magasin.À propos de la Lenovo Tab TBX104F, il s'agit d'une tablette tactile disposant d'un écran de 10,1" (avec une résolution HD de 1280 x 800 pixels), du processeur Qualcomm SnapDragon 210, du système d'exploitation mobile Android Oreo, d'une capacité de stockage de 16 Go (extensible jusqu'à 128 Go via le port micro SD), de 1 Go de mémoire RAM et d'une batterie de 4850 mAh (avec une autonomie maximale de 7 heures).Côté photo, on retrouve une caméra avant de 2 MP Fixe Focus et une caméra arrière de 5 MP Auto-Focus.Enfin, à propos des dimensions, la tablette 24,7 cm de longueur, 17,1 cm de largeur et 0,89 cm de hauteur.