Vente flash Fnac : -20% sur la tablette Lenovo Tab M10HD 10.1'' 32 Go soit moins de 120 €

Une tablette à petit prix à saisir à la Fnac

Les caractéristiques principales de cette tablette tactile Lenovo

La tablette tactile Lenovo Tab M10HD est idéale pour naviguer rapidement sur le web et passer d'une application à l'autre. Très pratique pour lire la presse, lancer de la musique ou encore admirer vos dernières photos, elle vous suivra partout, à la maison comme à l'extérieur. En effet, avec ses 10,1 pouces et son poids n'atteignant pas les 500 grammes (elle fait exactement 480 grammes), cette tablette peut se ranger facilement dans votre sacoche voire même dans votre sac à main.En plus d'afficher un très bon prix, la tablette tactile vous sera livrée gratuitement, chez vous ou en un jour ouvré en magasin. La Lenovo Tab est garantie pendant deux ans. Si vous changez d'avis, pas de panique, vous avez deux semaines pour renvoyer l'appareil et vous faire ensuite rembourser.La tablette Lenovo Tab est l'outil parfait pour effectuer toutes les tâches du quotidien. Elle embarque un processeur Qualcomm SnapDragon 429 quad core cadencé à 2.0 GHz et dispose de 2 Go de mémoire vive. Son espace de stockage interne est donc de 32 Go, mais grâce à son emplacement pour carte Micro SD, il peut être augmenté jusqu'à 256 Go.La tablette tactile de la marque chinoise se connecte en bluetooth 4.2 ainsi qu'en Wi-Fi. Grâce au Dolby audio, le son émis par ses deux haut-parleurs installés en façade est d'une très bonne qualité pour ce type d'appareil. La batterie d'une capacité de 4850 mAh offre une autonomie de 8 heures maximum. C'est le système d'exploitation Android Pie 9.0 qui est installé pour cette Lenovo Tab.Profitez vite de cette vente flash sur la tablette tactile Lenovo qui offre de belles caractéristiques et un format idéal.