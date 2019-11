Vente flash Fnac : Smartphone XIAOMI Mi 9T 6Go + 128Go à 270€

Une vente flash à ne pas manquer

Des performances à couper le souffle

En affichant le XIAOMI Mi 9T 6Go + 128Go à 270 €, c'est une généreuse réduction que propose l'enseigne française à ses clients. Comme il s'agit d'une vente flash, l'offre est limitée dans le temps et se termine ainsi dans un peu plus de 4 jours. Cependant, le nombre d'exemplaires en stock n'est guère très élevé et pourrait bien être réduit à néant d'ici seulement quelques heures.Le smartphone vous sera livré gratuitement depuis la Chine dans un délai moyen de 7 à 15 jours. Il vous est possible d'étaler le paiement de cet achat en 3 ou en 4 fois, mais il faudra alors compter quelques frais supplémentaires. Si vous avez changé d'avis ou que vous n'êtes pas satisfait de votre appareil, vous avez 15 jours le pour renvoyer et vous faire ainsi rembourser. Pour toute question sur votre commande, n'hésitez pas à contacter le vendeur ou le service après vente de la Fnac.Le XIAOMI Mi 9T est un smartphone de milieu de gamme d'une excellente qualité, doté d'un écran tout simplement superbe puisqu'il s'agit du même que celui du MI 9. Vous aurez donc le plaisir d'admirer un écran Super AMOLED de 6,39 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels et d'une résolution de 403 ppi qui affiche bien entendu du FHD+.C'est le processeur Snapdragon 730 à 8 nm qui donne vie au MI 9 T, soutenu par 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. C'est donc la version la plus performante en terme de stockage de ce smartphone qui est proposée par la Fnac. Avec ses 4000 mAh côté batterie, l'appareil assure facilement deux jours d'autonomie et se recharge en 1h30 montre en main. Avec un triple objectif arrière dont le capteur principal affiche 48 mégapixels, la partie photo est équilibrée et promet d'excellents résultats.Emparez-vous vite de smartphone qui a tout pour plaire en fonçant sur le site de la Fnac. Pour découvrir le détail des performances du MI 9 T, vous pouvez consulter le test effectué par notre expert Clubic ainsi que le comparatif des meilleurs smartphones de l'année.