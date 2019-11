L'assistant vocal et enceinte Google Home Mini baisse de 20€ à la Fnac

L'assistant vocal est la nouvelle tendance dans les familles

Un objet discret et très simple à utiliser pour répondre à tous vos besoins

Google Assistant est aujourd'hui bien implanté dans les foyers. Les utilisateurs ont rapidement adopté l' assistant vocal de Google, qui offre de nombreux usages chaque jour pour gagner du temps ou répondre à des questions, sans toucher son smartphone ou consulter une page web.Dès le matin, Google Assistant allume les lumières de votre maison, vous donne les dernières informations et le temps de trajet pour aller au bureau, tout simplement en lui disant « Bonjour ». Durant la journée, vous pouvez y écouter votre album ou artiste préféré, depuis n'importe quel service de streaming. Le soir, Google Assistant vous donne la recette de cuisine idéale pour votre repas, et vous lance votre vidéo YouTube ou Netflix directement sur votre télévision connectée. Le tout en quelques commandes vocales, aussi naturellement que de discuter avec un proche.Le Google Home Mini est l'expérience proposée par Google pour accéder au mieux à tous ses services en ligne. L'appareil à la forme d'un galet, très plat et très discret pour être posé sur un meuble, une étagère, un plan de travail ou une table de chevet. Le haut parleur, au dessus, est couvert par un tissu coloré, disponible en gris, noir ou corail selon vos goûts.L'appareil se raccorde simplement sur une prise électrique et se raccorde en quelques minutes à votre box internet via l'application Google Home. Il suffit ensuite de le connecter à votre compte Google pour que l'appareil puisse vous donner des informations précises et contextualisées. Et n'oubliez pas le bouton « Muet », pour stopper l'écoute quand vous recevez des amis ou que vous souhaitez une intimité totale.La Fnac propose actuellement une réduction de 33% sur tous les Google Home Mini, disponibles à un prix de 39,99€. N'hésitez pas davantage, cette petite enceinte vous rendra de nombreux services dès le premier jour.