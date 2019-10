Le Xiaomi Redmi Note 8 et ses accessoires indispensables pour moins de 160€

Privilégiez les meilleures offres à la fidélité

Notre sélection spéciale Redmi Note 8

Pour vous offrir un smartphone simplement au top ainsi que de superbes accessoires à moindre coût, nous vous proposons de faire jouer la concurrence en vous rendant sur trois sites de e-commerce différents. En effet, c'est sur la Fnac, Rakuten et pour finir sur Cdiscount, que nous avons trouvé les meilleures affaires pour acheter et équiper le Note 8. Sur la Fnac et sur Rakuten, la livraison se fera un peu attendre puisqu'il faudra attendre respectivement 7 et 8 jours ouvrables au minimum avant de recevoir votre colis. Un délai qui reste toutefois raisonnable, sans compter que la livraison vous est totalement offerte sur ces deux sites. Pour votre commande Cdiscount, les atouts sont inversés, puisque l'enseigne bordelaise propose une livraison rapide mais ne prend pas en charge les frais de port.Commençons cette sélection par un accessoire très pratique et résolument moderne qui fera tout d'abord plaisir à vos oreilles... il s'agit bien sûr d'une paire d'écouteurs sans fil. Voici donc les Xiaomi Redmi Airdots qui viennent de passer à 14,99 € au lieu de 29,99 € sur le site de la Fnac. Ces écouteurs s'associeront parfaitement avec le Note 8 et vous permettront d'écouter votre musique et de prendre vos appels en toute simplicité. Pour plus de stabilité, Xiaomi a choisi d'équiper ses Airdots de la connexion en bluetooth 5.0. Grâce à la boite de charge, l'autonomie des ces petits accessoires high-tech peut atteindre 12 heures. Agréable à porter, ils sont également compatibles avec un assistant vocal.Cessons à de vous faire languir et découvrons à présent le clou du spectacle de cette sélection, le fameux Redmi Note 8. Le smartphone est accessible au petit prix de 158,99 € sur le site marchand Rakuten. Pour en profiter, il faudra inscrire un mystérieux code promotionnel que nous vous délivrons tout de suite : CR20. Retenez bien cette combinaison car elle vous permettra d'économiser 20 € sur ce smartphone. En plus de cette réduction, Rakuten vous offre la coquette somme de 8,95 € en bon d'achat. Vous pourrez la dépenser dès votre prochaine commande sur le site.Le Redmi Note 8 offre de très belles performances pour un si petit prix, à commencer par son processeur, le convaincant Snapdragon 665. Il embarque également 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Sa batterie d'une capacité de 4 000 mAh offre une excellente autonomie. Son écran LCD fait 6,3 pouces et dispose d'une encoche en goutte d'eau. Le quadruple appareil photo arrière propose un objectif principal de 48 mégapixels et possède un capteur de profondeur (ToF).Enfin, pour être sûr de ne jamais laisser votre précieux Redmi Note 8 tomber de sommeil, nous vous proposons la batterie portable Xiaomi mi Power bank 2 de 10 000mAh vendue à seulement 14,90€ en ce moment sur Cdiscount. Cet accessoire est très pratique si vous partez en vacances, en randonnée ou que vous oubliez régulièrement de charger votre smartphone lorsque vous êtes chez vous. Le petit appareil de 245 grammes a été conçu pour se glisser facilement dans vos affaires. D'une belle capacité de 10000 mAh, il permettra de recharger votre smartphone rapidement grâce à la charge rapide. Le Xiaomi mi Power bank 2 est équipé de 2 sorties USB de type A de 4 broches et d'une entrée Micro-USB de type B de 5 broches. Il possède également un indicateur lumineux.Avec le Redmi Note 8 et ses deux accessoires indispensables, faites-vous plaisir sans plomber votre budget.