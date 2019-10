L'iPhone XS 64 Go en promotion chez la Fnac à 859€

180 euros de remise immédiate pour l'achat de l'iPhone XS

Les caractéristiques de l'iPhone XS

Il faudra donc se diriger vers le site en ligne de la Fnac pour acheter en promotion l'iPhone XS dans sa version 64 Go. Proposé initialement à 1039 euros, le smartphone de la marque à la pomme voit son prix baisser à 859 euros ; soit une remise immédiate de 180 euros de la part du site e-commerce.À propos de la livraison du produit, il est vivement conseillé de le retirer gratuitement en magasin Fnac. Cela vous évitera d'éventuels frais de port supplémentaires à débourser.Disponible dans un coloris or, l'iPhone XS dispose notamment d'un écran Super Retina HD OLED Multi‑Touch de 5,8 pouces, du système d'exploitation iOS 12, de 64 Go d'espace de stockage. Du côté de la photographie, le smartphone est équipé d'un appareil photo grand-angle et téléobjectif 12 MP.Enfin, l'iPhone XS est fourni avec des écouteurs EarPods avec connecteur Lightning, un câble Lightning vers USB, un adaptateur secteur USB ainsi que sa documentation.Si vous voulez en savoir davantage sur le produit, n'hésitez surtout pas à consulter notre post consacré au test de l'iPhone XS