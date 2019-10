200 euros de remise sur la Samsung Harman Kardon HW-Q60R grâce à une ODR

Tout ce qu'il faut savoir sur la Harman Kardon HW-Q60R

Rendez-vous donc sur le site marchand de la Fnac pour vous procurer en promo la barre de son Samsung Harman Kardon HW-Q60R 5.1 Noir à 249,99€ au lieu de 499,99€ ; soit 10% de remise immédiate de la part de la Fnac et 200 euros de réduction par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 3 novembre 2019 inclus.Si votre dossier respecte les conditions de l'offre (à consulter ici ), vous recevrez un remboursement de 200 euros par virement bancaire dans un délai de 4 semaines.Pour information, la livraison du produit est gratuite si le retrait en magasin Fnac a été choisi. Sinon, il faut compter 9,99 euros de frais de port supplémentaires pour une livraison à domicile.Vous apprécierez vos films ou vos jeux vidéos avec cette barre de son de 360 Watts (longue de 111 cm) et son caisson de basses intégré.Grâce à sa fonctionnalité sans fil, vous pourrez installer votre caisson de basses où vous le souhaitez dans votre salon et profitez pleinement de basses ultra puissantes.La barre de son Samsung HW-Q60R dispose du mode Surround Sound Expansion qui permet de créer un son surround virtuel. Cette barre sonore est compatible 4K/60Hz et prend en charge la technologie HDR 10. Le décodage des pistes audio Dolby et DTS 5.1 est également de la partie.