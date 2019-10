SSD externe Samsung T5 500 Go bleu à 79,99€ au lieu de 119,99€

Le disque dur est la solution de stockage la plus ancienne qui existe à ce jour. Bien qu'il fût pendant longtemps confiné à l'intérieur d'un ordinateur pour ne jamais en sortir, des évolutions techniques ont permis de le décliner en des versions externes transportables. Outre une capacité de stockage nettement plus élevé et bon marché, le développement de la mémoire flash l'a rendu également plus réactif et sûr à transporter et a permis la création des SSD.