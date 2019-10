🔥 Tablette Lenovo TBX104F E10 10.1" + housse Port Designs Noumea à 119,99€ au lieu de 149,99€

20% de remise immédiate sur la Lenovo Tab TBX104F E10

Prenons donc la direction du site de la Fnac qui vous suggère un pack comprenant la tablette Lenovo TBX104F E10 10.1" et une housse Port Designs Noumea.Vendu normalement à 149,99 euros, le bundle voit son prix baisser à 119,99 euros ; ce qui correspond à 20% de remise immédiate de la part de l'enseigne (soit 30 euros de réduction).Afin d'éviter tout frais de port supplémentaire, il est conseillé de choisir le retrait du produit en magasin Fnac.Fine et légère (8,9 mm d'épaisseur pour 530 grammes), la Lenovo TBX104F E10 est dotée d'un écran HD de 10,1" (résolution HD de 1280 x 800 pixels), d'une batterie de 4850 mAh vous assurant jusqu'à 7 heures d'utilisation ininterrompue, du processeur Qualcomm Snapdragon 210, de deux haut-parleurs, de 16 Go de stockage interne (extensible via le port micro SD) et de 1 Go de mémoire vive ; le tout tournant sous Android Oreo.Pour en finir, côté photo, la tablette dispose d'une caméra de 2 MP en face avant et d'une caméra de 5 MP en face arrière.