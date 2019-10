🔥 Samsung Galaxy Note 10 à 736,99€ au lieu de 921,24€

Le Note 10 de Samsung à petit prix sur la Fnac

Les caractéristiques principales du Galaxy Note 10

C'est grâce à un vendeur partenaire de la Fnac situé à Hong Kong que le Samsung Galaxy Note 10 voit actuellement son prix baisser. Petit revers de la médaille, le délai de livraison sera donc un peu plus long : il vous faudra en effet attendre de 8 à 15 jours ouvrés avant de recevoir le précieux smartphone. Cependant, une attente de quelques jours, pour 185 € économisés autant dire que le choix est vite fait. D'autant plus que la livraison est totalement gratuite. En commandant sur la Fnac, vous avez la possibilité de régler votre achat en 3 ou 4 fois moyennant quelques frais supplémentaires qui vous seront demandés au premier paiement.Regardons à présent de plus près ce prestigieux Galaxy Note 10 de Samsung. Le smartphone est livré avec son fameux stylet qui en fait un outil de travail privilégié. Avec sa taille d'écran de 6,3 pouces, l'appareil reste cependant un smartphone à part entière, maniable et ergonomique. Cet écran est un sublime AMOLED Infinity Full HD+ qui affiche une résolution de 2280 x 1080 pixels. Il bénéficie d'un filtre de lumière bleue ainsi que d'un lecteur d'empreinte digitale ultrasonique. Sous le capot, on retrouve le processeur Exynos 9825 mais aussi 8 Go de RAM et pas moins de 256 Go d'espace de stockage. L'autonomie atteint un bon niveau grâce à une batterie d'une capacité de 3500 mAh. Côté photo, le Note 10 permet là aussi d'obtenir de très bons résultats, grâce à son triple capteur arrière dont le principal fait 12 mégapixels, tandis que la caméra grand angle atteint les 16 mégapixels.Profitez d'une belle affaire sur la Fnac en achetant à petit prix le Note 10 de Samsung, un smartphone aussi performant qu'élégant.