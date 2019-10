🔥 Les jours coups de cœurs Fnac : notre sélection TV, Image & Son

Commander sur la Fnac

Avant de vous lancer dans la lecture des offres les plus intéressantes du rayon image et son, voici quelques infos qui peuvent s'avérer utiles si vous passer commande sur le site de la Fnac . Tout d'abord, sachez que la livraison est la plupart du temps payante si vous ne disposez pas de la carte Fnac +. Il arrive cependant que l'e-commerçant français offre les frais de port et c'est notamment le cas pour les deux derniers produits de notre sélection. Dans tous les cas, vous pouvez récupérer gratuitement votre article en magasin en un jour ouvré. Pour chacun des articles de cette sélection, vous pouvez bénéficier d'un paiement en 3 ou en 4 fois moyennant quelques frais supplémentaires. Maintenant que ces petites informations sont transmises, c'est parti pour notre super sélection !On entame très fort cette première sélec' avec la barre de son Samsung HW-MS650 5.1 accessible à seulement 299,99 € au lieu de 499,99 €. Pour atteindre un prix si intéressant, deux offres viennent travailler main dans la main. Tout d'abord, la Fnac baisse le prix de cette barre de son Samsung à hauteur de 20 %. Le prix affiché sur le site est ainsi de 399,99 €, et c'est ce que vous aurez à régler en premier lieu. Cependant, vous pouvez encore réduire le coût de cet article de 100 € en participant à l'offre de remboursement proposée par Samsung. Il suffit de suivre les indications visibles ici . Cette seconde offre se termine le 8 octobre, alors ne tardez pas pour profiter du meilleur prix sur cet accessoire hi-fi hyper puissant.La barre de son Samsung HW-MS650 5.1 est un objet d'une qualité exceptionnelle qui sublimera la qualité sonore de vos films préférés comme de toute votre musique. Elle affiche un format de 106 x 7,8 cm et est composée de 9 haut-parleurs à large bande. Elle dispose, entre autres fonctionnalités, de la technologie Dolby Digital 5.1 ainsi que du son surround. Elle se connecte aussi bien en bluetooth qu'en Wi-Fi ou via ses ports HDMI, son entrée jack de 3,5 mm et son entrée optique.Le deuxième article que l'on tient à vous présenter ici, est un appareil high-tech que la Team Clubic apprécie tout particulièrement. Le vidéoprojecteur Epson TW-5600 Tri-LCD Blanc est une machine haut de gamme ultra performante. L'appareil bénéficie d'une remise de 25 % et vient ainsi de passer à 599,99 € au lieu de 799,99 €. Avec 2 500 lumens et un rapport de contraste à 35000 :1, vous pourrez projeter votre film, même si la pièce est très éclairée. Toutefois, il est toujours plus agréable de faire le noir pour profiter un maximum de l'image. Le vidéoprojecteur Epson TW-5600 affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels. La durée de vie de sa lampe pourra atteindre les 4500 h en mode standard et les 7500 h si vous utilisez le mode éco (suffisant si le noir est fait). Grâce à cet appareil ultra moderne, vous passerez des soirées cinéma inoubliables.Le vidéoprojecteur Epson vous a fait de l'œil mais vous n'avez pas envie d'investir autant d'argent ? Nous avons ce qu'il vous faut. Le vidéoprojecteur ViewSonic PX701HD+ Full HD qui est actuellement vendu à 399,99 € au lieu de 599,99 € à l'occasion des jours coup de cœur de la Fnac pourrait bien être le modèle que vous cherchez. Il affiche une luminosité de 3 500 Lumens et un rapport de contraste de 15000 :1. Sa résolution native est de 1920 x 1080 pixels. En utilisant le mode SuperEco+ proposé par le vidéoprojecteur ViewSonic, vous pourrez utiliser votre appareil pendant près de 20 000 heures. L'appareil permet de restituer des couleurs riches et une qualité d'image très soignée. Accessible pour moins de 400 €, le ViewSonic PX701HD+ Full HD bénéficie d'un rapport qualité/prix plus que convaincant.On bifurque à présent au rayon téléviseur avec le TV Thomson 50UE6420W 4K UHD Android TV 50'' qui descend à 379,99 € au lieu de 499,99 €. Le très bel écran de 50 pouces propose une résolution de 3840 x 2160 pixels pour une luminosité de 270 Cd/m². L'appareil de chez Thomson est un AndroidTV qui offre un panel de 29 langues au choix. Sous le capot, le processeur Quad Core assure des performances toujours égales. Que ce soit pour profiter de la puissance d'un événement sportif, du suspens d'une série de qualité ou pour vous amuser devant votre tout dernier jeu vidéo, cette télévision Thomson sera au rendez-vous pour vous faire bénéficier d'un rendu impeccable.Nous terminons cette sélection avec une offre 2-en-1 très intéressante : le duo TV Samsung UE55RU7475 4K UHD 55" + Barre de son Samsung HW-R550 2.1 offerte est à seulement 900,49 € au lieu de 1199,98 €. Pour profiter de cette super affaire, placez simplement les deux articles votre panier. La réduction s'effectuera automatiquement ! Avec ce pack haut de gamme, vous allez enfin pouvoir créer un véritable espace de détente et de loisir dans votre salon. Films, séries, sport, jeux vidéos ou clips musicaux, peu importe le contenu demandé, il sera diffusé dans une qualité visuelle et sonore incroyable. En effet, tandis que le téléviseur UE55RU7475 4K UHD de 55 pouces est notamment doté de la technologie Dynamic Crystal Color qui permet un rendu précis et subtil, la barre de son Samsung HW-R550 possède des basses puissantes pour un son riche et profond.Pendant les jours coup de cœur, faites-vous plaisir sur la Fnac grâce à des offres promotionnelles inédites !