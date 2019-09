🔥 GoPro Hero7 Silver WiFi et Bluetooth à 219.99€ au lieu de 329.99€

Une offre Fnac

Caméra GoPro Hero7 Silver

Intéressons nous en premier lieu aux modalités de l'offre. La caméra étant commercialisée par la Fnac, le retrait en magasin est gratuit tandis que la livraison à domicile vous coûtera 6,99€. Le marchand propose également un programme de fidélité: Fnac+. Il existe un mois d'essai gratuit pour ce programme mais ensuite faudra débourser 49€ par an.La Fnac propose également des paiement échelonnés en 3 ou 4 fois moyennant quelques euros supplémentaires.Avant d'entamer la description du produit, sachez que nous avons comparé ce modèle avec ses concurrents, vous pouvez retrouver ce comparatif action cam ici Une action cam est par définition une caméra de mouvement, c'est pour cela que la GoPro Hero 7 est équipée d'un stabilisateur vidéo sur 2 axes pour obtenir des images fluides même au cœur de l'action. Côté caractéristiques vidéo, la caméra est capable de filmer en 4K 30 fps ou 1440p 60 FPS pour autant que vous ayez un stockage suffisant pour enregistrer vos images.En parlant de stockage, il vous faudra un format Micro SD avec une vitesse d'écriture suffisante pour la qualité de vos vidéos. L'appareil possède la connectivité WiFi et Bluetooth pour vous aider à le contrôler à distance et même à transférer vos fichiers tandis que le boitier étanche fournit avec l'appareil permet de descendre jusqu'à 10m de profondeur, plus besoin de se soucier de l'humidité.Vous avez maintenant toutes les informations en main pour faire votre choix, à 219€ au lieu de 329€ il s'agit d'une excellente offre pour un excellent produit.