🔥 Ecran Samsung Space Monitor 32" à 329,99€ au lieu de 499,99€

170€ de remise immédiate pour le Samsung Space Monitor

Un large écran de 80 cm

En cette période post-rentrée, l'écran Samsung Space Monitor bénéficie d'une remise immédiate de 170€. Affiché normalement à 499,99€ sur le site de la Fnac, le moniteur est en effet vendu à 329,99€.Le produit est garanti 2 ans de la part de l'enseigne française de high-tech.Pour éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est fortement conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin Fnac.Disposant d'une inclinaison de -5°/+20° pour apporter à votre utilisation un confort optimal, cet écran UHD de 32 pouces (soit une diagonale de 80 cm, avec une définition de 3840 x 2160 pixels à 60 Hz) possède un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 200 cd-m² et un rapport de contraste 2500:1.Pour la partie connectique (ou interfaces), vous retrouverez notamment un DisplayPort et un port HDMI.Enfin, l'écran est idéal pour ceux et celles qui veulent optimiser de l'espace sur leur bureau grâce au pied réglable en hauteur (jusqu'à 21,3cm).