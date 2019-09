🔥 Smart TV Samsung 4K UHD 55" à 659,99€ au lieu de 899€

Additionner les promos avec la Fnac

Smart TV Samsung : une image ultra précise

Les véritables bonnes affaires sont souvent des offres cumulables. La marque Samsung ainsi que le magasin Fnac s'associent pour faire subir à la, deux promos coup sur coup, pour un prix final vraiment intéressant de 659,99€. La Fnac fait donc un effort en proposant le téléviseur à 16% de moins que son prix d'origine, soit à 759,99€ et ce, jusqu'au 30 septembre.Pour compléter le tableau, Samsung propose une, valable, elle, jusqu'au. Dans les deux cas, faites attention car le nombre de TV en stock est limité. Pour vous faire rembourser de la somme de 100€, il faudra vous manifester dans un délai de 30 jours après avoir finalisé votre achat. Toutes les conditions de cette ODR sont accessibles ici Avec cette smart TV de chez Samsung, vous profiterez des plus beaux films du cinéma dans une excellente qualité visuelle et sonore. La 4K UHD offre toujours plus de détails, et des couleurs carrément spectaculaires. Le téléviseur bénéficie en plus de la technologie Dynamic Crystal Color qui apporte un grain et une finition plus réaliste aux images. De son côté, l'UHD Dimming permet de jouer avantageusement avec les contrastes pour des images toujours nettes, mêmes lors de scènes très sombres. L'appareil haut de gamme affiche un design épuré, tout en élégance. Pour ne pas surcharger votre intérieur, vous pouvez ranger les différents câbles dans le pied du smart téléviseur.En commandant sur la Fnac, pas besoin de vous déplacer : vous pouvez recevoir votre téléviseur chez vous gratuitement.