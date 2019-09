🔥 Casque VR Lenovo Explorer avec 2 manettes à 209,99€ au lieu de 449€

53% de remise immédiate sur l'achat du Lenovo Explorer

Une expérience immersive visuelle et sonore

Vous avez jusqu'aupour vous procurer lefourni avec 2 manettes et vendu au tarif de 209,99€ ; soit 53% de remise immédiate par rapport au prix initial. Que ce soit à domicile en magasin, vous n'ajouterez aucuns frais de port puisque la livraison est gratuite.Pour information, la Fnac indique qu'il s'agit d'une offre de remise immédiate dans la limite des stocks disponibles, et non valable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents.Vivez une expérience immersive visuelle et sonore grâce au Lenovo Explorer. Le casque VR est équipé d'un écran LED qui affiche des images fluides de 90 Hz, pour une résolution de 2 x 1440 x 1440. Vous pouvez regarder des vidéos 360 degrés sphériques et profiter d'un champ de vision large à 110 degrés.Compatible PC, le casque de réalité virtuelle est léger et confortable (380 g). Il dispose de capteurs comme le P Sensor, le Gyroscope, l'Accéléromètre, le Magnétomètre, le Connecteur Vidéo et l'USB 3.0.Le casque VR vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-dessus.