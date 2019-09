🔥 Pack Huawei P Smart 64 Go Noir + Enceinte Bluetooth + Etui portefeuille à 179€ au lieu de 309€

La grosse surprise de la rentrée chez Fnac

Pack Huawei P Smart : l'offre immanquable de la rentrée

Nous pouvons remercier la Fnac pour cette énorme promotion qui pourrait bien vite disparaître à cause des stocks limités. Si vous désirez opter pour la livraison à domicile, l'enseigne française vous demandera 2,99€ supplémentaires. Si vous êtes abonné à, ce sera gratuit et vous recevrez la commande en un jour ouvré. Sinon, le retrait en magasin est offert. Une fois cet achat effectué, la Fnac vous offrira 3 mois d'abonnement à la plateforme de musique en streaming. Aussi, l'enceinte Google Mini vous reviendra à 24,99€ au lieu de 100€ si vous vous la procurez en même temps que le pack.Passons maintenant au contenu de ce bundle. Il contient bien évidemment le smartphone Huawei P Smart 2019 noir dans sa version 64 Go. Ce dernier possède un écran 6.21 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Un processeur Kirin 710 est de la partie ainsi que 3 Go de RAM et vous pourrez ajouter une carte microSD allant jusqu'à 512 Go pour gagner en espace libre. Les performances sont donc très correctes pour un mobile aussi abordable et l'autonomie est excellente puisqu'elle avoisine les deux jours et demi. La partie photo est aussi de qualité grâce au capteur 8 mégapixels positionné à l'avant pour les selfies et à celui de 13 mégapixels présent au dos de l'appareil.Vous l'aurez compris, leest un très bon smartphone doté d'un tarif idéal pour les plus petits budgets. Cependant, le mobile du constructeur chinois n'est pas seul dans ce pack. En effet, uneque vous pourrez directement connecter à votre mobile en passant par le Bluetooth est de la partie. Elle vous permettra d'écouter de la musique ou même de recevoir des appels. Enfin, pour assurer la sécurité du téléphone, unest inclus dans cette offre. Vous aurez donc tout l'équipement nécessaire pour vos futurs déplacements.La Fnac propose un pack à un prix absolument canon en ce mois de septembre. Déjà, leest un superbe smartphone qui possède de nombreuses qualités (autonomie, performances, design...) malgré son petit prix. Même si l'enceinte nomade n'est sans doute pas la meilleure du marché, elle vous permettra de profiter pleinement des meilleurs morceaux du moment. Bref, jetez-vous sans plus tarder sur cette offre !