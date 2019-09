🔥 Casque Bluetooth à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 à 349,99€ au lieu de 379,99€

Sony toujours leader en matière de son

À lire aussi : Casque bluetooth, notre comparatif

Sony WH-1000XM3 : confortable et efficace

Ce bon plan concernant le casque de la marque japonaise se trouve chez la Fnac . L'offre en question est valable jusqu'auà 13h00 (dans la limite des stocks disponibles).Juste après votre achat, vous aurez droit àpour la plateforme de musique en streaming. De plus, l'vous reviendra à seulement 24,99€ si vous décidez de vous la procurer en même temps que le casque (jusqu'au 15 septembre inclus).Le retrait en magasin est offert et la livraison à domicile se fera à partir de 4,99€. Pour les abonnés Fnac+ (30 jours offerts puis 49€/an), ce sera gratuit et livré sous un jour ouvré.Lepeut se connecter à de nombreux appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs...) via sa fonctionnalité Bluetooth. Vous pourrez ensuite écouter vos morceaux favoris pendant longtemps grâce à son autonomie pouvant atteindre jusqu'à 38 heures. La recharge rapide est de la partie et elle vous permettra de récupérer 5 heures d'écoute en à peine 10 minutes de charge. Un cordon d'une longueur de 1,2 mètre pourra prendre le relais si nécessaire. Vous aurez également la possibilité de prendre des appels grâce au kit mains-libres intégré.Au niveau sonore, la qualité est vraiment au rendez-vous. Les aigus sont extrêmement précis et la définition globale du son est impressionnante. N'oublions pas la technologie de réduction de bruit active qui est tout simplement une des meilleures du marché. Vous pourrez vous isoler des bruits extérieurs efficacement. De nombreux paramètres sont réglables via les commandes tactiles intégrées.Enfin, ce casque est confortable grâce à son design fin ainsi qu'à ses oreillettes isolantes. Notons aussi l'intégration de Google Assistant afin d'ordonner des actions au simple son de votre voix.Si son tarif peut paraître élevé, levaut pourtant largement son prix. Un an après sa sortie, il s'agit toujours d'un des meilleurs modèles en vente actuellement. Il est confortable, la qualité sonore est époustouflante et il tiendra sans difficulté sur la durée. Si vous écoutez régulièrement de la musique, cet appareil est fait pour vous !