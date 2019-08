🔥 SSD interne SATA III Crucial BX500 480 Go à 54,99€ au lieu de 65€

Un petit prix sur la Fnac

Les caractéristiques du SSD interne Crucial BX500

C'est donc chez l'enseigne française la Fnac que l'on peut profiter de cette réduction sur le. La livraison est totalement gratuite, cependant il vous faudra patienter entre 7 et 10 jours pour recevoir votre disque dur car il est expédié par un vendeur tiers (Express Tech) depuis le Royaume Uni. Sur la Fnac, vous pouvez poser directement vos questions au revendeur si vous cherchez une information particulière.La mémoire flash, caractéristique de ce type de disque dur, permet de donner un coup de fouet global à votre PC et notamment au moment du démarrage. Si votre ordinateur est lent mais qu'il fonctionne par ailleurs très bien, tester un SSD peut vraiment être une solution sûre et très économique. Vous retarderez ainsi considérablement l'achat d'un nouvel appareil. L'appareil possède une interface SATA 6.0 Gb/s. Sa vitesse de lecture peut pousser jusqu'à 540 Mo/s et sa vitesse d'écriture est de 500 Mo/s.Avec ses 480 Go, le SSD interne BX500 sera parfait pour booster votre ordinateur et lui apporter un gros supplément de mémoire. Inutile de dépenser plus avec un SSD de 1 ou plusieurs To si vous n'en avez pas l'utilité, 480 Go est une taille déjà considérable pour stocker ses fichiers, photos, vidéos etc.Le SSD Crucial BX500 permet également d'optimiser la capacité de la batterie grâce à performance énergétique 45 fois supérieure à celle d'un disque dur classique. Le petit appareil est d'une bonne fiabilité. Il est ainsi garanti pendant 3 ans.Pour bien commencer la rentrée, faites redécoller la capacité et la réactivé de votre PC et découvrez le plaisir d'une navigation ultra rapide grâce au SSD de chez Crucial.