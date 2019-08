🔥 Montre connectée hybride Withings Steel HR Sport 40 mm + brassard à 149,99€ au lieu de 199,99€

Une montre entièrement pensée pour les sportifs

Un pack complet et connecté pour affronter la rentrée

La Withings Steel HR Sport 40 mm est l'une des montres connectées conçues par la société française, spécialiste des objets connectés dédiés à l'univers de la santé. Le constructeur propose une gamme de montres analogiques et ce modèle ne fait pas exception, mis à part un petit écran en haut du cadran affichant à la fois des notifications, des informations en cours d'exercice ou encore la fréquence cardiaque.Grâce à cette conception intelligente, l'autonomie de la Withings Steel HR Sport est estimées à plus de 25 jours avant de devoir la recharger. Comparé à certains modèles, ne possédant qu'une seule journée d'autonomie, cette montre connectée vous accompagnera dans tous vos déplacements sans la nécessité de devoir vous lester de son câble de recharge.Conçue pour les sportifs, la Steel HR Sport est dotée d'un cardiofréquencemètre et enregistre les différents trajets parcourus et l'altitude en cours d'entrainement. La montre est capable également de donner une estimation de la VO2 Max et un indice de forme cardio, pour analyser sa progression au fil des semaines.Pas moins de 30 activités sportives sont enregistrées dans la mémoire de la montre, de la course à pied au volley en passant par la natation, grâce à son étanchéité jusqu'à 50 mètres et son boitier en acier inoxydable qui la rend incroyablement résistante.La montre connectée Withings Steel HR Sport 40 mm est actuellement proposée à 149,99€ au lieu de 199,99€ à la Fnac, dans un pack incluant également un brassard magnétique Shapeheart, pour embarquer son smartphone lors d'un running ou d'un passage à la salle de sport.