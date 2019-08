🔥 PC portable pas cher : Ultraportable HP Stream à moins de 200€

29% de réduction sur le HP Stream 14 (avec un an d'abonnement à Office 365 Personnel)

L'ensemble des caractéristiques du HP Stream

La Fnac vous invite donc dans son rayon informatique pour vous procurer le PC Ultra-Portable HP Stream 14-cb039nf à 199,99€ au lieu de 279,99€ ; soit une économie réalisée de 29%. Il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si vous choisissez la livraison à domicile ou en magasin.L'offre inclut un abonnement d'un an à Microsoft Office 365 Personnel d'une valeur de 69 euros. Cette suite logicielle regroupe les principaux outils bureautiques de Office, à savoir : Word, Excel, PowerPoint, OneDrive et Outlook.À la fois compact et léger (1,79 cm d'épaisseur et 1,44 kg seulement), le HP Stream 14-cb039nf dispose d'un écran WLED 14 pouces HD (résolution de 1366 x 768 pixels), du processeur Intel Celeron N3060, d'une capacité de stockage de 64 Go eMMC et de 4 Go de mémoire vive. Il embarque également une carte graphique Intel HD 400.Enfin, côté connectivité, on retrouvera le Bluetooth 4.2, une carte Wi-Fi 802.11 ac, un lecteur de cartes multimédias SD multiformat, un port USB 2.0, 2 ports USB 3.1 et un port HDMI.