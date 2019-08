🔥 Bon plan : 50% de réduction sur les écouteurs intra-auriculaires Bose SoundSport

Du son dans n'importe quelle condition

Pour les sportifs !

Tout d'abord, sachez que c'est la Fnac qui a mis en ligne cette réduction drastique. L'enseigne française permet à ses clients de recevoir gratuitement leur commande à la maison mais aussi de la retirer en magasin sans débourser un centime de plus (les points relais peuvent aussi être sélectionnés). Si vous avez besoin de ces écouteurs immédiatement, vous pouvez toujours souscrire à un abonnement Fnac+ (30 jours gratuits puis 49€/an). Vous le recevrez en à peine un jour ouvré une fois votre souscription prise en compte. Maintenant, évoquons les caractéristiques techniques de cet exemplaire.Cessont compatibles avec les appareils signés Apple (iPhone, iPad ou iPod). Grâce au microphone et à la télécommande intégrée, vous aurez la possibilité de réaliser plusieurs tâches comme répondre à des appels et régler le volume de la musique. Le son offert par ce modèle est exemplaire. Vos morceaux favoris auront droit à un rendu profond, clair et détaillé.Comme son nom l'indique, ceest avant tout pensé pour le sport. Il pourra vous accompagner partout via sa résistance à la transpiration comme aux intempéries. Sa matière hydrophobe lui permettra même de résister à l'humidité. Sa robustesse est donc à la hauteur de nos attentes et nous pouvons en dire autant du confort. En effet, les embouts StayHear s'adapteront parfaitement à la forme de l'oreille. Ainsi, ils ne tombera pas même durant les sessions sportives les plus intenses. Enfin, trois paires d'embouts et un boîtier de transport sont inclus dans le pack.Lesont tout pour plaire. Si vous êtes sportif et que vous possédez des produits Apple, ce modèle répondra à vos exigences. Malgré l'absence d'une technologie de réduction de bruit, le son reste clair et audible. Bref, n'hésitez pas une seule seconde et foncez vous procurer ce modèle avec 50% de réduction.