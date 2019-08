🔥 Obtenez une tablette graphique XP-PEN 15.6" à 249€ au lieu de 329€ chez Fnac

Tablette graphique à 249€ chez Fnac

Un coffret très complet

Les tablettes graphiques sont des outils à brancher sur un ordinateur qui permettent de dessiner sans utiliser de papier ni de trackpad ou de souris peu pratiques. Ces tablettes graphiques sont vraiment simples d'utilisation et facilitent la vie de ceux qui aspirent au dessin ou au design numérique. Livrée avec son stylet, cette tablette de grande taille (15.6 pouces) a une résolution de 1920x1080p.Vous pouvez personnaliser les six raccourcis intégrés à la tablette. Il y a aussi deux boutons de configuration pour la luminosité et l'allumage. Elle est très simple d'utilisation après installation, et reste un objet peu encombrant malgré sa taille. Elle n'est épaisse que de 11mm et peut donc vous accompagner facilement dans vos déplacement.L'avantage majeur de cette tablette est sûrement le stylet qui l'accompagne car ce dernier n'est pas dépendant d'une batterie. Il n'a pas une batterie autonome ou besoin d'un branchement car il fonctionne de façon passive grâce à la tablette. Il possède toutefois deux boutons eux aussi personnalisables pour faciliter l'accès aux commandes. Il est livré avec huit pointes différentes interchangeables pour exploiter au maximum votre potentiel créatif.Vous avez aussi dans le coffret un support de stylet pour pouvoir le déposer sur le bureau, un gant, un chiffon de nettoyage et deux câbles: un câble 1 à 3 avec une prise USB-C pour la tablette et une prise HDMI et deux USB et un câble HDMI vers mini USB. Cette tablette fonctionne très ben avec les logiciels les plus récents tels que Photoshop, Ilustrator, Paint Tool SAI, OpenCanvas etc. Pour obtenir cette tablette pour seulement 249€, rendez-vous au plus vite chez Darty.