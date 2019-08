🔥 Imprimante multifonction WiFi Samsung SL-C480W à 199,99€ au lieu de 269,99€

Une offre, plusieurs avantages

Les caractéristiques de l'imprimante multifonction SL-C480W

Grâce à cettede chez Samsung qui fonctionne en Wi-Fi, vous pourrez imprimer vos documents en un seul geste et depuis n'importe quelle pièce. En plus de vous faire économiser 70 euros, soit 26% sur son prix initial, lavous fait également profiter d'une offre promotionnelle sur les consommables. Les encreurs sont ainsi vendus 15% moins chers et le papier est à -50%. Pour bénéficier de ces remises, il suffit d'ajouter les consommables à votre panier en même temps que l'imprimante. La réduction se fera automatiquement. Que vous préfériez recevoir votre imprimante chez vous ou en magasin, la livraison vous sera dans tous les cas offerte sur ce produit.L'imprimante multifonction de Samsung est un appareil pratique et simple à utiliser. Économique, elle bénéficie de la technologie d'impression recto-verso qui vous permet d'utiliser moins de papier et ainsi de préserver à la fois la planète et votre portefeuille. L'appareil laser imprime vos documents par un procédé xérographique qui garanti une reproduction de très grande qualité. Que vous photocopiez une lettre manuscrite ou que vous imprimiez vos photos préférées, le résultat sera toujours réussi.L'imprimante affiche une résolution maximale de 2400 x 600 dpi. Sa RAM installée atteint les 128 Mo. Sa vitesse d'impression est impressionnante puisqu'elle atteint les 18 pages par minute pour les documents en noir et blanc, et les 4 pages par minute pour la couleur. Prévoyez un support stable pour cette imprimante Samsung qui est un objet haut de gamme et pèse tout de même 12,82 kilos.Rendez-vous sur le site de la Fnac pour découvrir le reste des caractéristiques de l'imprimante Samsung aujourd'hui en promotion.