🔥 Amplificateur Home Cinéma Denon AVRX3500HBKE2 à 579€ au lieu de 999€

L'amplificateyur Home-Cinema Denon à 579€

Un amplificateur au contrôle sans-fil

Pour les audiophiles, il existe deux types d'amplificateur: Hi-Fi ou home-cinéma. L'avantage de l'amplificateur home-cinéma est qu'il est conçu pour l'audio-visuel, ce qui vous permettra de profiter d'un son adapté à la vidéo pour vos films etc... Si en revanche vous n'avez pas l'usage d'un système audio-visuel et réservez votre amplificateur pour de l'écoute de musique, optez plutôt pour un système stéréo.L'avantage des amplificateurs home-cinéma est qu'ils sont multi-canaux: l'amplificateur Denon en possède 7 de 180W chacun. Il supporte les formats audio Dolby Atmos, DTS:X et DTS Virtual:X. Pour ce qui est de la vidéo, la section avancée de l'amplificateur est compatible avec toutes les sources Ultra HD 4k. Le petit plus: mode Eco vous permet de suivre la consommation d'énergie en temps réel afin de pouvoir l'ajuster.Un grand avantage de cet amplificateur est qu'il est contrôlé via WiFi, Bluetooth ou AirPlay. Vous le commandez du bout des doigts depuis votre application Denon AVR Remote pour smartphones. En téléchargeant l'application Skill HEOS Home Entertainment vosu pourrez même connecter votre amplificateur à l'assistance vocale Alexa, si vous l'avez. Il faut toutefois qu'Alexa soit déjà installée sur une enceinte (Echo d'Amazon, par exemple). Ainsi, vous pouvez simplement personnaliser vos chaînes préférées et accéder à vos contenus favoris simplement par commande vocale ou depuis une application.Bref, l'amplificateur Denon vous garantit non seulement une qualité hors pair, mais aussi une utilisation facilité qui ne vous force pas à choisir entre modernité et qualité audio. Vous pouvez connecter votre amplificateur avec toutes vos applications de streaming de musique. En plus, la Fnac vous offre 3 mois gratuits sur Deezer pour l'achat de cet amplificateur!