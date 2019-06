⚡ Bon plan : pack 2 lampe connectée Philips Hue play à moins de 100€

Philips Hue : le top de l'éclairage connecté

Votre imagination comme seule limite

On ne présente plus la gamme Philips Hue. Dans le monde des ampoules connectée il s'agit du matériel le plus complet et le plus fiable. Avec ce simple pack de lampes connectées, vous pourrez décliner votre éclairage avec plus de 16 millions de couleur !Une fois connecté au pont Hue ( disponible sur Amazon à 53€), qui rappelons le est nécessaire dans votre environnement Hue, vos barres de lumières seront compatibles avec Alexa, Google Home ou encore, votre système de domotique maison.Une fois votre environnement Philips Hue installé, un monde de possibilités s'offre à vous. Les barres de lumière Hue Play peuvent servir d'éclairage d'ambiance, d'appoint et peuvent même être configurées avec un écran ou une télévision pour créer un éclairage "Ambilight".Si vous être bricoleurs vous pourrez même les coupler avec un Arduino ou d'autre équipement pour les automatiser au maximum alors à vous de jouer !