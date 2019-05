⚡ Bon plan : Sea of Thieves Xbox one + un drapeau pirate offert à 24,99€ au lieu de 49,99€

En mer flibustier !

Tout un monde à découvrir

C'est à la Fnac que nous devons cette promotion sur le jeu vidéo Sea of Thieves dans sa version Xbox One. Si vous ne savez rien de ce titre, sachez qu'il vous permet d'incarner un pirate dans un univers totalement ouvert et connecté. Il est possible de prendre la mer avec vos amis pour partir pêcher, attaquer d'autres navires et aller dénicher des trésors sur l'immense carte mise à disposition.Récemment, les développeurs de chez Rare ont mis en ligne un patch pour célébrer le premier anniversaire de Sea of Thieves . De nombreuses nouveautés ont donc été ajoutées comme le mode PvP intitulé The Arena, des activités annexes et autres missions inédites. Enfin, sachez que le titre est également compatible avec la Xbox One X sur laquelle il peut tourner en 4K.Pour obtenir le drapeau offert, vous devrez l'ajouter à votre panier en plus du jeu en vous rendant à cette adresse . La livraison standard à domicile est facturée 2,89€ et le retrait en magasin est gratuit.